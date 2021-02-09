Токаев: 90-летие Макатаева – это праздник для каждой казахской семьи

Нур-Султан. 9 февраля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в день 90-летия поэта Мукагали Макатаева отметил его особое значение для казахского народа, передает корреспондент агентства.

«Сегодня исполнилось 90 лет со дня рождения поэта Мукагали Макатаева. Поэзия Мукагали отражает натуру всех казахов. Его загадочные стихи тронули сердца многих читателей. Юбилей поэта совпал с 30-летием нашей Независимости. Это юбилейный праздник для каждой казахской семьи», — написал Токаев во вторник на своей странице в Twitter.

Мукагали Макатаев (1931-1976) – знаменитый казахский советский поэт и писатель, переводчик. Автор множества произведений, получивших всенародное признание. Как переводчик изложил на казахском языке произведения Шекспира, Данте и других великих мировых классиков. Многие ставят Мукагали Макатаева в один ряд с такими великими авторами, как Абай и Мухтар Ауэзов, сравнивая его роль для казахской поэзии с ролью, которую сыграли для русской поэзии Юрий Лермонтов и Александр Пушкин.