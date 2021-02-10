Минздрав Казахстана может разрешить вакцинировать от коронавируса лиц старше 65 лет

Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Минздрав может разрешить вакцинировать от коронавируса лиц старше 65 лет, сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

«На сегодня поступает много вопросов, касающихся вакцинации лиц старше 65 лет. Министерством будет рассмотрен вопрос включения данной категории в план вакцинации с учетом имеющихся рисков – это наличие хронических заболеваний, аллергических реакций, иных противопоказаний по мере поступления вакцины и результатов расширенных исследований», — сказал Цой на брифинге в среду.

По его словам, ограничение применения вакцины было связано с недостаточностью научных данных о ее действии на возрастную группу старше 65 лет и необходимостью привить в первую очередь лиц из группы высокого риска.