Штормовые предупреждения объявлены в трех областях Казахстана, в двух возможен подъем воды

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Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в трех областях Казахстана, в двух из них возможен подъем воды, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«11 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. В Уральске11 февраля ожидаются туман, низовая метель, гололед», — говорится в распространенном в среду штормовом предупреждении.

В связи с прогнозом сильных осадков в горах Туркестанской и Жамбылской областей в период с 10 по 11 февраля ожидается формирование склоновых стоков и подъемы уровней воды на реках.

 

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