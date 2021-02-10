Туймебаев после избрания ректором КазНУ покинул пост замглавы АНК

Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ – Жансеит Туймебаев после избрания ректором КазНУ имени аль-Фараби покинул пост заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана (АНК), передает корреспондент агентства.

«Распоряжением главы государства Туймебаев Жансейт Кансейтулы освобожден от должности заместителя председателя АНК, заведующего секретариатом АНК администрации президента Республики Казахстан», — сообщили в Акорде в среду.

Напомним, об избрании Туймебаева ректором КазНУ стало известно 5 февраля.

До него КазНУ возглавлял Галимкаир Мутанов. Отметим, что его смене предшествовал земельный скандал – выяснилось, что вуз отказался от своего участка стоимостью около $2-3 млн.

Туймебаев занимал пост заместителя председателя АНК с февраля 2019 года, до этого с октября 2016 года по февраль 2019 года был акимом Туркестанской области, а до этого – с марта 2011 года по октябрь 2016 года был чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Турции, а также послом в Албании по совместительству.