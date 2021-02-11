Глава оргкомитета Олимпийских игр-2021 уходит в отставку из-за высказываний о женщинах

Алматы. 11 февраля. КазТАГ – Глава оргкомитета Олимпийских игр-2021 в Токио Йоширо Мори уходит в отставку из-за высказываний в отношении женщин, входящих в состав комитета, сообщает BBC news.

«Его (Йоширо Мори – КазТАГ) слова вызвали шквал негодования в Японии и за ее пределами. В частности, Йоширо Мори сказал, что женщины слишком много говорят и совещания с их участием длятся слишком долго. Также, по его словам, женщины в ходе заседаний все время пытаются соперничать друг с другом», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, в настоящий момент Олимпийский оргкомитет состоит из 24 членов и только семь из них — женщины.

Отмечается, что высказывания Мори, стоившие ему карьеры, прозвучали в ходе обсуждения вопроса об увеличении числа женщин в составе совета директоров.

«Если мы увеличим число женщин, надо будет установить регламент на их выступления. Они с трудом могут вовремя остановиться, и это раздражает», — сказал Мори, занимавший ранее пост премьер-министра страны.

Позднее от сам признался, что его ругали не только в прессе, но и дома.

«Моя жена меня жутко отчитала: «Ты опять сказал что-то плохое? Мне снова придется краснеть, потому что ты настроен против женщин». Так она говорила», — сообщил Мори.

По его словам, от дочери и внучки ему тоже досталось.

Ожидается, что Мори подаст заявление об отставке в пятницу на заседании оргкомитета. Также на этой встрече будут предложены дальнейшие инициативы по продвижению гендерного равенства в японском спорте.