Так говорил Алтынбек

Пятнадцать лет назад в Казахстане убили политическую оппозицию

11 февраля 2006 года выстрелами в затылок были застрелены трое – политик Алтынбек Сарсенбаев, его охранник Бауржан Байбосын и водитель Василий Журавлев. Это стало самым громким политическим убийством в стране, которое навсегда изменило вектор ее развития. С того трагического дня – а вовсе не с 19 марта или 9 июня 2019-го – все, происходящее с родиной и с нами, четко делится на «до» и «после».

…С Алтынбеком мне довелось недолго поработать вместе – в студенческом еженедельнике «Горизонт». После уволенного с треском нашего любимого шефа Вячеслава Столярова большинство горизонтовцев присланного «сверху» Сарсенбаева не приняло. Хотя за его плечами было два журфака – КазГУ и МГУ. Он совершенно не напоминал будущего политика, а тем более – лидера демократической оппозиции. Нам он казался классическим партократом, отправленным в самый отвязный в то время еженедельник на «пересидку». У меня с Алтынбеком «не сложилось» как-то уж очень стремительно: в его кабинете, не согласившись с редакторской правкой моего материала (абсолютно, кстати, аполитичного), я в сердцах выпалил: «Таких, как ты, на выстрел нельзя подпускать к газете!».

После февральской трагедии эта идиотская реплика долго еще не давала спать по ночам…

Вспоминая сегодня все последующее, убеждаюсь: Сарсенбаев был одним из немногих, кто сумел вырасти во власти, не врастая в нее. Возможно, именно эта уникальная способность – плюс феноменальное умение «расти над собой» интеллектуально сделали Алтынбека самым своевольным и независимым из всех «старооппозиционеров», вышедших из рукава одной властной шинели. Будучи во власти, он всегда входил в число тех, кто обладал «доступом к Телу». Но почтительный трепет окружающим внушал вовсе не фактом этой близости, а прямотой и убежденностью в собственной правоте. Разумеется, он, будучи опытным госчиновником, соблюдал субординацию. Но знакомой многим аппаратчикам дрожи в коленках перед начальством, скорее всего, не знал совсем. Во всяком случае, в оппозиционном лагере он сразу стал главным, хотя и был младшим по годам. И несомненно именно Сарсенбаев оставался единственным, кого на самом верху не просто воспринимали со всей серьезностью, но и откровенно боялись. Только он, будучи еще вхож к Ноль Первому, мог сказать так, как оно есть, а не как его хотят услышать. Ныне этим не может похвастаться, пожалуй, никто из вхожих хоть в Акорду, хоть в Библиотеку – таких людей больше не делают ни на госслужбе, ни в оппозиции…

Он будто знал что-то совершенно неведомое другим. Видел, куда страна пришла и куда она идет. Более того, знал, кто и что тянет ее не в ту сторону. Его последнее интервью, опубликованное в газете «Время» сразу после гибели, поражает своей современностью полтора десятка лет спустя. Вот, убедитесь: «Для основной массы казахстанцев выборы были бесперспективными, потому что за этот период общественные институты не выросли, а гражданское общество не продвинулось вперед. Граждане не смогли получить ответа на принципиальный вопрос: какой будет политическая система в ближайшей перспективе?

Не было сколько-нибудь серьезного осмысления вектора развития страны, реального стратегического курса государства на ближайшие 20, 30 и более лет, цивилизационного выбора казахстанцев, места и роли Казахстана в эпоху глобализации. Вместо этого наблюдались незначительные, несущественные торги по размерам пенсий и заработной платы, которые, правда, уже съели инфляция и растущие цены». Это – один в один о токаевских «реформах», о его обещаниях позапрошлым летом, из которых к сегодняшнему дню не выполнено практически ничего.

Больше того, именно Алтынбек Сарсенбаев, не будучи экономическим гуру с британским паспортом, ставит казахстанской экономике, всей нашей предшествующей парадигме развития единственно верный диагноз: «Основной причиной успешности или неуспешности стран с сырьевой экономикой явилось то, какая политическая система ими выбиралась. Те страны, которые выбирали общественно-политическое устройство, в котором общественные институты оказались в жестком подчинении и услужении режимам, монополизировавшим всю власть в одних руках, неизменно приходили к одному и тому же результату — упадку экономики и деградации общества. “Легкие” деньги, которые как манна небесная сыплются из нефтяного “рога изобилия”, оказывают плохую услугу народам этих стран. Злая шутка судьбы заключается в том, что, увеличивая на первый взгляд ВВП этих стран, нефтедоллары тормозят полноценное развитие общества. Мнимое материальное благополучие, основанное на экспорте, снижает значение и роль человеческого капитала, отрицательно сказывается на его качестве по наиболее значимым показателям, которые, собственно, и определяют успешность и конкурентоспособность государств в третьем тысячелетии. Можно сколько угодно восторгаться суперотелями и небоскребами, которые воздвигаются шейхами, но они не смогли развить у себя высокотехнологичные, инновационные отрасли экономики».

Вам это ничего не напоминает? Практически теми же словами президент Токаев вот уже почти два года описывает пропасть, в которую мы неуклонно скатываемся. Он даже рецепты «прописывает» те же самые – «реальная конкуренция, сначала в экономике, и как следствие – во всех остальных сферах общественной жизни». Эту мысль Сарсенбаева, разве что, высказанную другими словами, можно обнаружить во всех программных выступлениях второго президента, которых мы с вами за неполные два года услышали множество. И что? А все то же самое: турецкие толстосумы (ну, те же шейхи, только в профиль!) вот-вот начнут строить очередной суперотель в заповедной зоне Мангистау, а в Минэнерго расписывают, как вложат миллиарды инвестиций в Тенгиз и Карачаганак, и будет всем нам счастье.

Как ни крути, а вывод напрашивается невеселый: полтора десятка лет страна топчется на месте, а фактически – откатывается назад. Во всяком случае. если сравнить ключевые макроэкономические показатели не в скачущем то вверх, то вниз тенге, а в долларах…

Получается, Алтынбек был прав: стране нужны не нацпланы с нацпроектами на ближайшую пятилетку, а прежде всего – цивилизованное и конкурентное общественно-политическое устройство – реальная, а не декоративная многопартийность, свободные и конкурентные выборы, а главное – вменяемая и сменяемая власть.

Сегодня, без Сарсенбаева, эта цель кажется недостижимой…

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