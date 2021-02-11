Задержание судьи Верховного суда РК подтвердилось официально, задержан еще один судья

Нур-Султан. 11 февраля. КазТАГ – Задержание судьи Верховного суда Казахстана подтвердилось официально, задержан еще один судья, передает корреспондент агентства.

«Агентство по противодействию коррупции Республики Казахстан и служба внутренней безопасности Верховного суда Республики Казахстан в течение определенного времени проводили совместные мероприятия. В результате, 11 февраля текущего года в Нур-Султане задержан с поличным судья Верховного Суда при получении крупной суммы денежных средств. Деньги передавались за оказанное им в бытность работы в Высшем судебном совете РК содействие по переводу судьи районного суда Туркестанской области из одного суда в другой. Одновременно в Туркестане задержан судья районного суда, передавший денежные средства», — говорится в сообщении Верховного суда в четверг.

Напомним, 11 февраля стало известно, что сотрудники Антикоррупционной службы совместно с отделом внутренней безопасности Верховного суда 11 февраля задержали судью Верховного суда Мейрама Жангуттинова. Его подозревают в получении взятки в размере $8 тыс.