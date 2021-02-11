Попавший под санкции США экс-замглавы таможни Кыргызстана отделался в суде штрафом

Алматы. 11 февраля. КазТАГ – Обвиненный в выводе $700 млн бывший замглавы таможни Кыргызстана Райымбек Матраимов, который ранее был включен в санкционный список США, отделался в суде штрафом, сообщает 24KG.

«В Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Выйдя из совещательной комнаты, судья Гульзат Дыйканбаева зачитала приговор, согласно которому Райымбек Матраимов признан виновным в коррупции. Его оштрафовали на 260 тыс. сомов. Кроме того, суд снял арест с имущества обвиняемого», — говорится в сообщении в четверг.

Как отмечается Матраимов ранее согласился на сделку со следствием и выплатил 2 млрд сомов: одну часть – деньгами, другую – недвижимостью.

Напомним, ранее в Кыргызстане была выявлена масштабная криминальная сеть с участием высокопоставленных чиновников, которая действовала много лет. Клан семьи Абдукадыр (китайские бизнесмены уйгурского происхождения) контролировали оптовые поставки товаров на рынки Кыргызстана, нелегально ввозя их из-за границы, а, чтобы таможня закрывала на это глаза, платил огромные взятки руководителям таможни, в частности лично Матраимову.

Сеть была вскрыта, когда осенью 2019 года в Стамбуле был убит Айеркен Саймаити. Он профессионально занимался отмыванием денег от торговли на рынках. За пять лет, по его словам, отмыл около $700 млн через сеть специальных курьеров, которые вывозили деньги за границу, декларируя их как свои.

Матраимов не был привлечен к ответственности по этому делу, однако в октябре 2020 года органы нацбезопасности Кыргызстана начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне – по данному делу и был вынесен приговор.

9 декабря 2020 года сообщалось, что Матраимов и еще два лица, а также три организации внесены властями США в список санкций в рамках глобального «акта Магнитского».