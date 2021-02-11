Нур-Султан. 11 февраля. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены в шести областях Казахстана на 12 февраля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«12-14 февраля в Жамбылской области местами ожидается туман. Днем 12, сутки 13, 14 февраля местами ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. В Таразе 12-14 февраля временами ожидается туман», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в четверг.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«12 февраля в Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«12 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. В Уральске 12 февраля ожидаются туман, гололед», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 80-85%.

«12 февраля в Кызылординской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Кызылорде 12 февраля ожидается туман», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 85-90%.

«12 февраля в Актюбинской области местами ожидаются гололед, низовая метель, туман. В Актобе 12 февраля ожидается гололед», — рассказали эксперты.

Синоптики оценили вероятность шторма в 70-75%.

«12 февраля в Атырауской области местами ожидается туман. В Атырау 12 февраля ожидается туман», — отмечают синоптики.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.