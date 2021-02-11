В Алматы генподрядчик «Халык Арены» задолжал поставщикам почти Т50 млн – бизнесмены

Алматы. 11 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы генеральный подрядчик «Халык Арены» и других крупных государственных объектов задолжал поставщикам почти Т50 млн, сообщила инициативная группа пострадавших предпринимателей.

«Суть нашего коллективного обращения состоит в неправомерных действиях крупного генерального подрядчика акимата города Алматы в лице компании ТОО «Ария-Жана Астана», которая в период 2017-2018 годов осуществляла строительство значимых для нашего города и страны крупных объектов, таких как «Халык Арена» и социальные объекты с инженерной инфраструктурой. Вышеуказанный генеральный подрядчик уже на протяжении более двух лет не оплачивает за фактически поставленные строительные материалы и оборудование, которые успешно доставлены и функционируют. Этот генподрядчик уже на протяжении двух лет не выполняет судебные решения, где поставщики доказали, что общая сумма долга перед нашими компаниями, которые сегодня здесь выступают, которую нам недоплатили – Т48 678 000. Эта сумма доказана судом», — сказал заместитель директора ТОО «ElarmGroup» Абылай Аяжанов на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что компании-поставщики полностью оплатили все налоги, в том числе за те поставки, которые не были оплачены.

Аяжанов подчеркнул, что только в тех четырех компаниях, которые принимают участие в пресс-конференции, работают около 200 сотрудников и все они могут остаться без работы, если ТОО «Ария-Жана Астана» не погасит долги. По его словам, в ответ на обращение предпринимателей акимат Алматы сообщил, что все свои договорные обязательства за 2018 год перед генподрядчиком выполнил и осуществил оплату в полном объеме.

Как сообщил Аяжанов, несмотря на огромные долги перед поставщиками, ТОО «Ария-Жана Астана» продолжало выполнять госзаказы.

«На общедоступном сайте госзакупок в разделе «Договора» можно посмотреть доступную всем информацию, что акимат Алматы с 2019 до конца 2020 года имеет договорные отношения на строительство гособъектов с этим же генподрядчиком», — добавил Аяжанов.

По его словам, на все обращения предпринимателей, госорганы отвечали, что ТОО «Ария –Жана Астана» не может исполнить свои обязательства из-за отсутствия средств на банковских счетах, на которые наложены аресты.

В свою очередь, сотрудник ТОО «Зеленстрой НС» Алина Мустафаева отметила, что до сих пор неизвестно, куда делись те Т48 млн, которые генподрядчик задолжал поставщикам.

«Эта компания на протяжении последних пяти лет спокойно дальше работает, выполняет какие-то работы, заключает многомиллионные контракты, но при этом с нами так и не расплачивается по нашим долгам. На протяжении пяти лет «Ария-Жана Астана» была одним из крупных застройщиков Республики Казахстан с многомиллионным оборотом активов. За последние годы данная компания вела строительство многочисленных государственных объектов, полученных через участие в тендерных государственных закупках, несмотря на то, что имела неисполненные обязательства по исполнительным документам и была включена в единый реестр должников», — сказала она.

По ее словам, пострадавших поставщиков, вероятно, больше.

Как сообщил руководитель службы безопасности ТОО «ТехноНиколь-Казахстан» Василий Цыцарев, досудебное расследование по факту неисполнения решения суда в отношении ТОО «Ария-Жана Астана» прекращалось уже четыре раза якобы за отсутствием состава преступления.

«У нас, у заявителей есть вступившие в силу решения судов, подтверждающие наличие задолженности перед нами и обязывающие должника погасить долг. Данное решение не исполнено более шести месяцев», — указал Цыцарев.

Он отметил, что статье 430 УК РК говорится об уголовной ответственности за неисполнение вступившего в законную силу приговора, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа более шести месяцев.

«По направленной нами коллективной жалобе в Алматы 21 мая 2020 года было возбуждено уголовное дело по статье 430. С мая месяца до конца 2020 года данное дело прекращалось три раза – все за отсутствием состава преступления. После наших обжалований данные решения отменялись прокуратурой и расследование возобновлялось. 28 января дело прекращено в четвертый раз за отсутствием состава преступления», — добавил Цыцарев.

При этом он отметил, что инициативная группа просит органы прокуратуры взять это дело под усиленный надзор и проследить за соблюдением правоохранительными органами объективности, всесторонности и полноты расследования.