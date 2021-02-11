Внештатный советник Мусина стал управляющим директором «Правительство для граждан»

Нур-Султан. 11 февраля. КазТАГ – Назначен управляющий директор государственной корпорации «Правительство для граждан», сообщает пресс-служба госкорпорации.

«Управляющим директором госкорпорации «Правительство для граждан» назначен Байрам Азизов. Много лет его профессиональная деятельность была связана с построением внешних и внутренних коммуникаций в крупных компаниях, последнее время являлся внештатным советником Багдата Мусина, министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Азизов с 2019 года был исполнительным директором рекламного агентства TAG media, до этого работал советником по внешним и внутренним коммуникациям председателя правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана», руководил в управлении маркетинга и коммуникаций ДК АО «Сбербанк Казахстан».