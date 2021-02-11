Новый мир: Может ли 5G стать оружием массового уничтожения 11.02.2021 11:00 Евгения САЗОНОВА Общество 99 0 Президент Интернет Ассоциации Казахстана Шавкат Сабиров о новом поколении мобильной связи и мифах вокруг 5 G Похожие материалы: «Звезды», тяжеловесы и те, кто не прошел: состав Мажилиса». «Кто выиграет от превращения Казахстана в страну невежд и глупцов?». «Разрешить всем гражданам Казахстана стать казахами призвал ученый». «Паспорт вакцинации — не нарушает ли он Конституцию Казахстана?» Правительство представило новый вариант казахского алфавита на латинице Новый премьер КР уволил родного брата с поста акима «во избежание конфликта интересов» Структура подразделений КНБ может измениться в Жамбылской области В Казахстане может появиться полноценная исламская ипотека – Ибрагимова