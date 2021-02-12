Павлодар. 12 февраля. КазТАГ – Бухгалтер детсада в Аксу подозревается в хищении и растрате бюджетных Т14 млн, передает КазТАГ.

«Поступило обращение об имеющей большой кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками по продуктам питания в одном из детских садов города Аксу. Аудитом установлено, что бухгалтер предприятия производила необоснованное зачисление денежных средств в начале на спецсчет по платным услугам. Уже оттуда она переводила бюджетные средства на свой карт-счет и на личный карт-счет близкому родственнику», — рассказала руководитель отдела аудита финансовой отчетности департамента внутреннего государственного аудита по Павлодарской области Анар Муратова в пятницу.

Эти средства предназначались не только для расчета с поставщиками продуктов питания, но и для заработной платы сотрудников детского садика.

Общая сумма хищения бюджетных средств путем присвоения и растраты за 2020 год составила порядка Т14 млн, отметили в департаменте.

В данном дошкольном учреждении бухгалтер работает с 2017 года.

В настоящее время материалы аудита переданы в департамент экономических расследований по Павлодарской области для принятия процессуального решения.