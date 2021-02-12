Нур-Султан. 12 февраля. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены в трех областях Казахстана на 13 февраля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«13 февраля в Кызылординской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный днем местами 15-20 метров в секунду. В Кызылорде 13 февраля ожидается туман», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в пятницу.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«13 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер южный, юго-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Уральске 13 февраля ожидаются туман, гололед», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«13 февраля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 80-85%.