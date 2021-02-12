О возможном сходе лавин на склонах гор в Алматы предупредили синоптики

Нур-Султан. 12 февраля. КазТАГ – О возможном сходе лавин на склонах гор в бассейнах рек Алматы предупредили синоптики, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы 13 февраля сохраняется опасность схода снежных лавин», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в пятницу.

Синоптики не рекомендуют выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.