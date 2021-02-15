Нур-Султан. 15 февраля. КазТАГ – Понижение температуры ожидается на западе и севере Казахстана в течение трех дней, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Северо-Западный антициклон, с холодными воздушными массами, вызовет понижение температуры воздуха в западной и северной части республики. 17-18 февраля Южный циклон, находящийся над Туркменистаном, переместится на юго-западные, центральные и южные части северного региона Казахстана», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, данный циклон принесет осадки в виде дождя и снега, на севере и западе страны — снег с метелью. Местами по республике будут наблюдаться туман, гололед, усиление ветра.