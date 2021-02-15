Токаев может утвердить протокол о прекращении договора о межгосвалютном комитете

Нур-Султан. 15 февраля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев может утвердить протокол о прекращении договора о межгосударственном валютном комитете (МВК), передает корреспондент агентства.

«Утвердить прилагаемый протокол о прекращении действия соглашения о создании межгосударственного валютного комитета от 26 мая 1995 года, совершенный в Минске 25 октября 2013 года», — говорится в проекте указа Токаева.

Основными направлениями деятельности МВК было содействие:

— развитию экономического сотрудничества государств-участников договора о создании Экономического союза путем совершенствования валютно-платежных и кредитных отношений;

— обеспечению бесперебойности расчетов в режиме использования взаимной конвертируемости национальных валют;

— развитию на территории каждого государства-участника соглашения валютного рынка и рынка ценных бумаг;

— сближению правил государственного внешнеторгового и валютного регулирования;

— координации денежно-кредитной и валютной политики;

— организации сотрудничества и осуществления согласованных действий в вопросах валютного контроля.

«Решением совета глав правительств Содружества независимых государств (СНГ) «Об упразднении МВК и дальнейшем сотрудничестве государств-участников СНГ в области финансовых, валютно-платежных и кредитных отношений», принятым государствами-участниками СНГ 25 октября 2013 года в городе Минск, МВК упразднен. Сотрудничество в области финансовых, валютно-платежных и кредитных отношений главами правительств СНГ решено осуществлять на постоянно действующем совещании министров финансов государств-участников СНГ и органах отраслевого сотрудничества СНГ в данной сфере, в том числе координационным советом руководителей налоговых служб государств-участников СНГ, советом руководителей государственных органов по регулированию рынков ценных бумаг государств-участников СНГ, межгосударственным координационным советом руководителей органов страхового надзора государств-участников СНГ, координационным советом по бухгалтерскому учету при исполнительном комитете СНГ, а также Межгосударственным банком», — сказано в пояснительной записке к документу.