Алматы. 15 февраля. КазТАГ — Пожар уничтожил от 100 до 200 цистерн с нефтью и газом на афгано-иранской границе, ущерб составил миллионы долларов, сообщает агентство France Press.

«В воскресенье официальные лица заявили, что по меньшей мере 100 цистерн с нефтью и газом были уничтожены в результате пожара на крупнейшем пограничном переходе из Афганистана в Иран, что привело к ущербу в миллионы долларов», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что пожар произошел в порту Ислам-Кала в 120 километрах от западного города Герат.

«Нам сказали, что было уничтожено 100 или 200 танкеров, но это число могло быть больше», — сказал Джайлани Фархад, пресс-секретарь губернатора провинции Герат, после посещения места происшествия.

По словам главы Торговой палаты Герата Юнус Кази Зада, во время пожара на месте происшествия началось мародерство, были похищены товары, которые ввозились и вывозились через границу.

Кази Зада сказал, что по первоначальным оценкам потери составили «миллионы долларов».

По словам представителей здравоохранения Герата, в результате пожара пострадали около 20 человек.

Министерство финансов заявило, что, согласно предварительным результатам, пожар начался в одной из цистерн и быстро распространился.

В результате пожара были повреждены линии электропередач и большая часть провинции Герат осталась без электричества.