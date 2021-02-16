Директор фирмы остался на свободе после хищения госгранта в размере Т22 млн в Нур-Султане

Нур-Султан. 16 февраля. КазТАГ – Директор ТОО «Maxvidl» Рахимов А. остался на свободе после хищения госгранта в размере Т22 млн в Нур-Султане, сообщает агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

«Приговором суда города Нур-Султан Рахимов А. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 190 (мошенничество) УК РК и ему назначено три года девять месяцев условно с лишением права заниматься индустриально-инновационной деятельностью сроком на четыре года», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточнили в АФМ, Рахимов путем предоставления в АО «Казахстанский институт индустриального развития» фиктивных документов, подтверждающих получение услуг по обучению и стажировке работников в городе Пермь (Россия), совершил хищение денежных средств в размере свыше Т22 млн.

«Данные средства предназначались на повышение производительности труда и развитие территориальных кластеров», — сказано в сообщении.