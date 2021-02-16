Нур-Султан. 16 февраля. КазТАГ – Раскрыты обновленные данные о запасах золота в недрах Казахстана, передает корреспондент агентства.

«В 2020 году по результатам государственного геологического изучения недр оценены прогнозные ресурсы (категории Р1+2+3): золота – 12,656 тонн; меди – 161,6 тыс. тонн; серебро – 176,257 тыс. тонн; свинец – 968 тыс. тонн; цинк – 1157,4 тыс. тонн», — сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса.

По его словам, в результате проведения разведки недропользователями за 2017-2020 годы впервые поставлены на государственный баланс 65 месторождений, в том числе ТПИ (твердые полезные ископаемые) – 43 (14 – золота, одно – меди, четыре – железных руд, одно – вольфрамовые руды, три – марганцевые руды, одно – хромовых руд, одно – нефритоиды, одно – метан угольных пластов, два – угля, 15 – ТМО (техногенно-минеральные образования), УВС (углеводородное сырье) – 22.

«Согласно составляемому ежегодно государственному балансу запасов полезных ископаемых получены следующие приросты запасов полезных ископаемых (по состоянию на 2020 г.): золото – 111,5 тонн, марганцевая руда – 11,8 тыс. тонн, железные руды – 13,8 млн тонн, хромовые руды – 192,4 тыс. тонн, уран – 55,4 тыс. тонн, нефть – 31,7 млн тонн.; газ – 29 млрд кубометров; конденсат – 706,8 тыс. тонн», — уточнил глава МЭГПР.

Напомним, 20 января мажилисмены, обращаясь с запросом, сообщили, что в Восточно-Казахстанской области отмечается тенденция к истощению запасов руды. По словам депутатов, при нынешних темпах разработки месторождений рудные запасы ВКО могут быть исчерпаны примерно к 2035-2040 годам.