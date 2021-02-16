Комитет языковой политики вывели из состава минкультуры и спорта Казахстана

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Нур-Султан. 16 февраля. КазТАГ – Комитет языковой политики вывели из состава министерства культуры и спорта Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Переименовать комитет языковой политики министерства культуры и спорта Республики Казахстан в комитет языковой политики министерства образования и науки Республики Казахстан», — говорится в постановлении правительства.

Комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов поручено передать комитету языковой политики МОН права владения и пользования государственным пакетом акций НАО «Национальный научно-практический центр «Тіл-Қазына» имени Шайсултана Шаяхметова».

Отметим, что центр «Тіл-Қазына» отвечает за перевод казахского алфавита на латиницу.

Напомним, в октябре 2017 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику». Он поручил правительству «образовать национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года», а также принять иные меры по реализации указа, «в том числе организационного и законодательного характера».

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9 ноября 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что работа по внедрению латинского алфавита должна осуществляться постепенно.

28 января 2021 года правительство представило новый вариант казахского алфавита на латинице.

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