В Qazaq Air после двух авиапроисшествий подряд начата «плановая инспекция»

Нур-Султан. 16 февраля. КазТАГ – В авиакомпании Qazaq Air после двух авиационный происшествий подряд начата «плановая инспекция», передает корреспондент агентства.

«Авиационная администрация Казахстана начала плановую инспекцию Qazaq Air. Будет проверена деятельность авиакомпании по части летной эксплуатации, летной годности и в медицинском направлении, а также выдачи лицензий и сертификатов. Авиационная администрация Казахстана проводит инспекции эксплуатантов воздушных судов как минимум один раз в год», — сообщили в пресс-службе комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Напомним, 13 февраля КазТАГ сообщал, что с самолетами Qazaq Air менее чем за девять часов произошло два разных авиационных инцидента. Так, 12 февраля в 23.20 у самолета перед вылетом из Нур-Султана в Шымкент лопнула покрышка переднего шасси, а 13 февраля в 8.12 у прилетевшего в Алматы из Нур-Султана самолета обнаружили разрушение обоих пневматиков правой стойки шасси. Власти тогда пообещали провести расследование по обоим инцидентам.