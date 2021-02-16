Нур-Султан. 16 февраля. КазТАГ – Рынок недвижимости Казахстана изучают на предмет ценового сговора, сообщил председатель агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Серик Жумангарин.

«Для изучения обстоятельств повышения стоимости первичного жилья и выявления возможных признаков ценового сговора агентством направлены запросы участникам рынка. В соответствии с законодательством при условии выявления признаков будут приняты меры реагирования, включая направление уведомлений, а в случае их неисполнения в месячный срок, назначение расследований. Однако данные меры не могут приниматься в целях сдерживания цен на жилье», — сообщил Жумангарин, отвечая на запрос депутатов мажилиса.

Напомним, 3 февраля мажилисмены предложили установить предельные цены на жилье по ипотечным госпрограммам. Депутаты также обратили внимание на тот факт, что «объем импорта строительных материалов не снижается, а отечественное производство не развивается». По мнению парламентариев, по мере роста государственного субсидирования ипотеки растут и цены на жилье.

16 февраля стал известен ответ Жумангарина на запрос. В числе прочего глава АЗРК сообщил, что вторичное жилье в Казахстане за пять месяцев подорожало на 12,5%.