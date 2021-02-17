Алматы. 17 февраля. КазТАГ – Четыре воздушных судна, три авто и Т3,6 млрд конфисковали у букмекерской конторы OLIMPKZ, сообщает пресс-служба прокуратуры Алматы.

«Алмалинским районным судом 16 февраля 2021 года удовлетворено ходатайство прокурора Алматы о конфискации имущества до вынесения приговора в отношении объявленных в международный розыск руководителей ТОО «Букмекерская контора «OLIMPKZ», которые под видом букмекерской деятельности организовали преступную схему по незаконному игорному бизнесу, выводу денежных средств и уклонению от уплаты налогов в бюджет. Судебным актом обращено в доход государства Т3,6 млрд, четыре воздушных судна и три автомашины», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Как уточнил надзорный орган, «в суде было доказано, что данное имущество участниками организованной преступной группы добыто преступным путем».