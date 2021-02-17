Минобороны назначило аудит в «Әскериқұрылыс Астана» на фоне ситуации с долгами компании

Нур-Султан. 17 февраля. КазТАГ – Министерство обороны Казахстана назначило аудит в ТОО «Әскериқұрылыс Астана» на фоне ситуации с долгами компании, передает корреспондент агентства.

«На сегодняшний день ТОО «Әскериқұрылыс Астана» (дочерняя организация АО «Әскериқұрылыс»), выигравшее открытый конкурс на проведение строительства и ремонта объектов министерства обороны в 2020 году, имеет долги перед субподрядными организациями, с которыми оно заключало договоры на оказание отдельных работ», — сообщили в среду в пресс-службе минобороны по итогам рабочего совещания, которое провел министр обороны Нурлан Ермекбаев с руководителями АО «Әскериқұрылыс» и ТОО «Әскериқұрылыс Астана».

Как пояснили в оборонном ведомстве, по действующему законодательству минобороны «не отвечает по обязательствам акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, не вмешивается в их хозяйственную деятельность».

«ТОО «Әскериқұрылыс Астана» является самостоятельным хозяйствующим субъектом. Все подрядчики и субподрядчики являются субъектами рыночных отношений, добровольно участвовали в конкурсах на общих основаниях, и на законном основании вступили друг с другом в договорно-правовые отношения. Министерство обороны не имеет единого оператора по строительству и ремонту объектов вооруженных сил», — добавили в министерстве.

По данным ведомства, «финансовые трудности в виде кредиторской задолженности у ТОО «ӘскериқұрылысАстана» начали формироваться с 2016 года».

«Главное управление расквартирования войск в качестве заказчика все свои обязательства перед ТОО «Әскериқұрылыс Астана»выполнило в полном объеме, своевременно перечислило все денежные средства за выполненные работы, и не несет юридической ответственности за взаимоотношения самостоятельных хозяйствующих субъектов. Но учитывая социальный характер данного вопроса, оборонное ведомство по своей инициативе с самого начала активно участвует в урегулировании данного вопроса в рамках своих законных компетенций. (…) Оборонным ведомством назначен аудит ТОО «Әскериқұрылыс Астана», в ходе которого главная финансовая инспекция министерства обороны должна определить эффективность финансово-хозяйственной деятельности товарищества, а также полноту и качество выполнения работ субподрядными организациями по каждому договору», — сказано в сообщении.

По информации военных, проводится инвентаризация имущества и активовТОО«Әскериқұрылыс Астана» для возможной последующей их реализации.

«В случае выявления нарушений законности им будет дана соответствующая правовая оценка. Руководство ТОО «ӘскериҚұрылыс Астана» заверило, что выполнение запланированных мероприятий позволит оперативно погасить имеющиеся задолженности», — заключили в минобороны.