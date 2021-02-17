Почти 75% акций «Транстелекома» отчуждают в пользу фирмы, учрежденной сыном Назарбаевой

Нур-Султан. 17 февраля. КазТАГ – Почти 75% акций АО «Транстелеком» отчуждают в пользу ТОО «Unit Telecom», передает корреспондент агентства.

«1. Разрешить Муханову Марлену Савитовичу совершить сделку по отчуждению 75% пакета акций минус 1 акция акционерного общества «Транстелеком» в пользу товарищества с ограниченной ответственностью «Unit Telecom». 2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания», — говорится в представленном в среду постановлении правительства от 11 февраля.

Согласно отчету Kompra – сервиса проверки благонадежности компаний Казахстана, по состоянию на 9 февраля 2021 года учредителями фирмы Unit Telecom являются Покупателев Дмитрий Александрович и Алиев Нурали Рахатович – сын депутата мажилиса Дариги Назарбаевой и внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Алиев является к тому же председателем совета директоров АО «Транстелеком» – данный пост он занимает с августа 2016 года. Покупателев, который числится в учредителях Unit Telecom, тоже входит в состав совета директоров АО «Транстелеком».

По состоянию на 1 января 2021 года Муханов владел чуть более 74,99% акций АО «Транстелеком», тогда как остальные 25% принадлежали АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ). Бизнесмен стал владеть 49% акций «Транстелекома» с 2016 года, а с мая 2018 года после подписания соответствующего постановления правительства – уже около 75% акций. При этом, Муханов ранее значился как член совета директоров АО «ДО АО «Нурбанк» и поверенный Алиева, которому принадлежала часть акций этого финансового учреждения.

По состоянию на 1 октября 2020 года уставный капитал «Транстелекома» составлял более Т12 млрд, а валовый доход превысил Т13 млрд, тогда как Unit Telecom, хоть и был зарегистрирован еще в августе 2014 года, но с того времени, по данным комитета государственных доходов, платил налоги лишь в 2020 году – Т9090.