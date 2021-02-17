Скончался ветеран казахстанской журналистики Нуртлеу Имангалиев

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Нур-Султан. 17 февраля. КазТАГ – Скончался ветеран казахстанской журналистики Нуртлеу Имангалиев, передает корреспондент агентства.

«Сегодня утром на 70-м году жизни ушел из жизни ветеран журналистики Нуртлеу Имангалиев, прослуживший казахстанской телевизионной журналистике 45 лет», — сообщил в среду национальный телеканал Qazaqstan.

Имангалиев родился 14 мая 1952 года в селе Карасу Аксуского района Алматинской области. Журналистскую карьеру начал в 1974 году на казахстанском телевидении. В разные годы занимал ответственные руководящие посты на отечественном ТВ, был удостоен множества различных наград и народного признания.

Редакция МИА КазТАГ выражает соболезнования родным и близким корифея казахстанской журналистики.

 

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