Нур-Султан. 17 февраля. КазТАГ – Правила использования части пенсий на лечение утвердили в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

«Использование единовременных пенсионных выплат на лечение позволит гражданам Республики Казахстан дополнительно получить медицинские услуги, которые не покрываются за счет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) системой обязательного социального медицинского страхования», — сообщили в минздраве в среду.

В перечень медицинских услуг, оплачиваемых за счет единовременных пенсионных выплат включены:

— лечение орфанных заболеваний, включая их лекарственное обеспечение, а также диагностические исследования для определения тактики лечения;

— стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории Республики Казахстан (протезирование зубов, имплантация);

— реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, также после проведенной мастэктомии;

— радионуклидная и радиойодтерапия;

— радиохирургические лечения (гамма-нож, кибернож);

— протонная терапия;

— офтальмологические услуги (кросслинкинг роговичного коллагена, лазерная коррекция зрения).

Как отметили в минздраве, данный перечень медицинских услуг с учетом потребности населения может пересматриваться.

«Для использования единовременных пенсионных выплат на лечение заявителю необходимо самостоятельно получить из ЕНПФ (Единый накопительный пенсионный фонд – КазТАГ) информацию о доступной сумме единовременной пенсионной выплаты, в том числе через интернет-ресурс ЕНПФ. Затем обратиться врачебно-консультативной комиссии поликлиники по месту прикрепления для получения заключения о направлении на лечение за счет единовременных пенсионных выплат в соответствии с вышеуказанным перечнем с приложением копии документа, удостоверяющего личность и заключением профильного специалиста», — сказано в сообщении.

Врачебно-консультативная комиссия принимает решение не позднее пяти рабочих дней с даты обращения гражданина.

«После получения заключения заявитель должен выбрать медицинскую организацию, включая зарубежную (за исключением стоматологических услуг), заключает с ней договор об оказании медицинских услуг с дальнейшим прикреплением сканированного варианта договора и заключения врачебной комиссии в своем личном кабинете на интернет-ресурсе уполномоченного оператора («Отбасы банк»).Уполномоченный оператор («Отбасы банк»),при соответствии предоставленных получателем документов целевому назначению единовременных пенсионных выплат, в течение пяти рабочих дней с даты получения документов от получателя, перечисляет единовременные пенсионные выплаты по их целевому назначению», — уточнили в ведомстве.

Напомним, 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу, объявил, что в 2021 году 700 тыс. вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или передачу в управление управляющим компаниям. 23 декабря пакет соответствующих поправок был одобрен в парламенте и передан на подпись президенту. 2 января Токаев подписал соответствующий закон об изъятии части пенсий.