Нур-Султан. 17 февраля. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены в восьми областях Казахстана на 18 февраля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«18 февраля в Акмолинской области ожидаются осадки, местами сильные осадки (дождь, снег), 19 февраля ожидается снег. Местами туман, метель, гололед. 18-19 февраля ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду. Ожидается понижение температуры воздуха от -2+3, местами 9-14 до 8-13, местами 16-21 мороза. В Нур-Султане 18-19 февраля ожидаются осадки (дождь, снег). Туман, метель, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«Ночью 18 февраля в Актюбинской области ожидается сильный снег. Местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный, северный, ночью на большей части, днем местами 15-20 метров в секунду. В Актобе ночью 18 февраля ожидается низовая метель, ветер северо-восточный, северный, порывы 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«18 февраля в Костанайской области местами ожидаются метель, туман, гололед. Днем местами сильные осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный ночью местами 15-20, днем на большей части 15-20, местами 25 метров в секунду. В Костанае Днем 18 февраля ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 80-85%.

«18 февраля в Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются осадки (дождь, снег). Местами туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный местами 15-20, в Жарминском районе порывы 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 18 февраля ожидается ветер юго-восточный, южный порывы 15-18 метров в секунду. В Семее 18 февраля ожидается ветер юго-восточный, южный днем порывы 15-18 метров в секунду», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 85-90%.

«18 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду», — рассказали эксперты.

Синоптики оценили вероятность шторма в 70-75%.

«Днем 19 февраля в Туркестанской области ожидается местами сильный дождь, ночью 20 февраля в горных районах ожидается сильный снег. Местами туман, гололед. Ветер юго-западный днем 18, сутки 20 февраля местами 15-20 метров в секунду, 19 февраля на большей части 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду, на горных перевалах 30 метров в секунду и более. В Шымкенте во второй половине дня 19 февраля ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный днем 18 февраля, сутки 19 февраля 15-20 метров в секунду, днем 19 февраля порывы 25 метров в секунду. В Туркестане днем 18 февраля, сутки 19 февраля ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, днем 19 февраля порывы 25 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Вероятность шторма — 95-100%.

«Ночью 18 февраля в Атырауской области на большей части снег. Местами ожидается низовая метель. Ветер северный, северо-западный ночью на большей части, днем местами 15-20 метров в секунду. В Атырау ночью 18 февраля ожидается низовая метель», — отмечают синоптики.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«18-19 февраля в Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер южный с переходом на западный, местами 15-20 метров в секунду. В Кызылорде 18-19 февраля ожидается туман», — сообщает пресс-служба.

Вероятность шторма синоптики оценили в 75-80%.