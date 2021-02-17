Алматы. 17 февраля. КазТАГ – Расследование дела о вырубке краснокнижных деревьев у магазина Sulpak завершили в Алматы, передает корреспондент агентства.

«По этому факту дело окончено производством по статье 300 УПК РК и дело направлено в прокуратуру города», — сказал в среду начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.

Напомним, в ноябре 2020 года в Алматы у магазина Sulpak были вырублены здоровые деревья. Инцидент вызвал массовое возмущение среди горожан. 24 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести расследование по факту вырубки деревьев на Толе би. В итоге прокуратура сообщила, что начато уголовное расследование, состав правонарушения которого позже был переквалифицирован на часть 2 статьи 339 (незаконное уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частями или дериватами) УК РК. 25 ноября очевидец происшествия Диляра Бисенова сообщила, что полицейские, которых она вызвала ночью из-за вырубки деревьев, уговаривали ее пойти домой – в прокуратуре Алматы заявили, что проверяют действия полицейских. Также выяснилось, что вырубленные деревья – это дуб черешчатый, занесенный в Красную книгу, который является редким исчезающим видом.