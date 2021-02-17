Эксперт: «Идея «Народного IPO» уже не заводит ни правительство, ни частных инвесторов!»

Первые понимают, что это закончится очередным провалом, а вторые уже смело инвестируют на западе, и местный рынок для них мало интересен

В экономике мы начали хождение по кругу, уверен эксперт международной брокерской группы Tickmill Арман Бейсембаев: каждая новая инициатива, в том числе о выходе квазигосударственных компаний на биржу, больше похожа на попытку реанимировать старые идеи в условиях отсутствия новых.

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– Арман, власть опять призывает своих подданных получить часть национального богатства на фондовом рынке. Понятно, что речь не идет о пропорциональном и справедливом разделении национальных активов. Активы достанутся только тем, то решает поиграть на фондовом рынке, а это, как мы понимаем, занятие не для каждого?

– Если честно, я совсем не понял, в чем смысл этого посыла, тем более, обернутого в такую громкую, но бессмысленную формулировку, как «часть национального богатства» — непонятно, к кому было это обращено и для кого в итоге это будет сделано, коль уж будет сделано.

Абсолютная часть населения этого не понимает и не принимает, поскольку занята собственным выживанием, что особенно стало острой необходимостью за прошлый «карантинный» год. А все познания из мира финансов, каковые имеются, не простираются дальше банковского депозита, курса доллара и ожиданиями очередной девальвации, с последующим ростом цен буквально на всё.

Впрочем, в условиях отсутствия фондового рынка, как понятия, и отсутствия институциональной базы для его возникновения, это становится самоподдерживающимся процессом: нет институциональной базы – нет фондового рынка – нет интереса со стороны общества.

И то, что в таком узком пространстве в итоге существует аж 2(!) фондовые площадки (KASE и AIX) ситуацию не упрощает и интереса общества не повышает. К тому же, вспомним два громких первичных размещения – Казатомпрома и KASPI. Ни один из них не размещался внутри Казахстана, предпочитая сначала разместиться на Лондонской бирже, отдавая явное предпочтение зарубежным инвесторам, а уже затем, по остаточному принципу, начали котироваться внутри страны. Не в упрек им будет сказано, но это многое говорит о доверии к политической системе.

А то, что на территории AIX пришлось создавать отдельную и обособленную институциональную базу (такие, как британское право и отдельные британские суды), лишь подчеркивает, насколько токсична окружающая среда, в которой все это находится. Почему на базе того же KASE нельзя было организовать то же, что было сделано на AIX? Притом, что KASE – это уже готовая площадка с готовой инфраструктурой, нужно было лишь поменять правила игры, а не создавать новую площадку с нуля, что в итоге обошлось дольше и дороже, как во времени, так и по деньгам.

– Но хорошо, даже если часть населения, а это всегда просвещённое меньшинство, решит участвовать в IPO, получит ли она нормальную доходность и нормальные дивиденды? Понятно, что здесь мы можем в своих суждениях опираться на уже полученный опыт, но тем не менее.

– Я не могу прогнозировать какие-либо цифры по доходности и дивидендам, могу лишь отметить, что ввиду сильной неразвитости и недооцененности эти цифры могут быть весьма внушительными, ведь потенциал рынка высок – резерв в виде широкого доступа и возможности резкого расширения базы инвесторов очень и очень большие. Даже по самым оптимистичным оценкам действующих инвесторов на фондовом рынке страны не больше 1%, и, вероятно, эта цифра еще ниже. Так что расти и развиваться нам есть куда – потенциал колоссальный. Вот только нужно уже окончательно определиться с правилами игры и с тем, какую экономику мы, в конце концов, хотим иметь.

– Не кажется ли вам, что сама идея «народного IPO» безнадежно устарела: и потому, что это никакое не справедливое распределение богатства, и потому, что самое смышлёное население уже давно находится на фондовом рынке и гораздо больше своих финансовых, инвестиционных интересов находит на том же американском рынке?

– Тема и в самом деле заезженная. Мы этот этап уже проходили, но если тогда это мотивировалось переходом на рыночные рельсы и необходимостью запустить инвестиционный процесс в экономике, то сейчас это больше похоже на попытку реанимировать старые идеи в условиях отсутствия новых.

Мы начинаем ходить по кругу. Сейчас многое из того, что было сделано в прошлые годы, и впоследствии свернутое и закрытое, начинает возрождаться заново. Открываются агентства и министерства, которые уже когда-то существовали (а потом были закрыты и ликвидированы), накладываются запреты, которые уже когда-то накладывались (а затем снимались), начинаются инициативы, которые уже когда-то озвучивались и запускались (а затем сворачивались).

И сам факт обращения в прошлое лишь свидетельствует об отсутствии стратегического видения будущего государства и тотального дефицита идей. Вот и идея перезапуска «Народного IPO» еще одно свидетельство того, что «воз и ныне там».

А американский рынок интересен и тем, что он предоставляет максимальный выбор, как по ширине, так и по глубине, и тем, что инвестировать в американские ценные бумаги – это не только прибыльно, но и безопасно с точки зрения институциональных рисков.

– Учитывая ваши формулировки, получается, что американский фондовый рынок наиболее привлекателен в настоящее время и по доходности, и по соотношению риска и доходности?

– Для частных инвесторов – однозначно. Впрочем, инвесторам интересны все западные рынки. Альтернативы тут нет, и в ближайшее время вряд ли она появится.

– И все-таки, если вернуться к обсуждаемой нами идее, какие из казахстанских компаний по объективным причинам нужно выводить на IPO в первую очередь? Какие из них будут самыми привлекательными для частных инвесторов?

– Если честно, я не вижу действительно интересных проектов, которые бы еще не успели выйти на IPO и которые были бы интересны инвесторам. Все, кто мог капитализировать свой проект, на мой взгляд, уже это сделали. А в Казахстане из тех проектов, которые могут представлять себя в качестве перспективных, находятся в трех отраслях – сырье, телеком и финтех – почти все уже (за редким исключением) провели IPO и многие достаточно давно уже торгуются на биржах не только страны, но и за рубежом. Их уже на «Народное IPO» не выведешь. По остальным проектам есть очень большие вопросы.

– Да, есть еще ряд компаний, первичное размещение которых много лет отодвигается, словно правительство РК боится этого — постоянно находятся какие-то «уважительные» причины в то время как компании из других стран очень активно размещаются и имеют беспрецедентный успех?

– Смотря о каких компаниях мы говорим. По всей видимости, над некоторыми очень не хочется терять контроль, а уход в частный сектор – это потеря контроля. В то же время есть квазигосударственные структуры, типа «Самрук-Казына», «КазАгро» и иже с ними. Это глубоко убыточные и недееспособные без государственной поддержки проекты, которые обанкротятся в первый же год по причине неэффективности и неспособности зарабатывать самостоятельно.

– Насколько активизировались казахстанские инвесторы на фондовом рынке в последний год? Вон, российские инвесторы показывают взрывной рост!

– Таких данных у меня нет. Но по субъективным ощущениям, какого-то серьезного интереса пока не наблюдаю. Возможно, я ошибаюсь.

К тому же, тут надо отметить, что в РФ идет несколько иной тренд, чем у нас. Там растет интерес именно к местному фондовому рынку. Большой приток инвесторов наблюдается именно на Мосбиржу для торговли российскими ценными бумагами. Это и понятно, там эта сфера развита сильнее, конкуренция среди брокеров выше, сервис намного лучше, а выбора для инвестиций больше.

На нашей же бирже, кроме торговли акциями 5-6 топовых компаний, делать, по сути, особо нечего.

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