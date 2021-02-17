Total заявил Токаеву о готовности инвестировать в крупные нефтегазовые проекты в стране

Нур-Султан. 17 февраля. КазТАГ – Концерн Total заявил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о готовности инвестировать в крупные нефтегазовые проекты в стране, сообщает пресс-служба Акорды.

«Касым-Жомарт Токаев принял президента подразделения по разведке и добыче концерна Total Арно Брейяка. В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации ряда проектов в углеводородном секторе, дальнейшие перспективы взаимодействия Казахстана и концерна Total, а также возможности осуществления новых инвестиций», — говорится в сообщении в среду.

Брейяк рассказал главе государства о планах по трансформации деятельности концерна в сторону зеленых технологий и намерении сменить название на TotalEnergies.

«Французский бизнесмен также подтвердил готовность концерна инвестировать в крупные нефтегазовые проекты в Казахстане, в том числе в рамках реализации второй фазы на месторождении Кашаган, а также в ряд проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Глава государства приветствовал решение нефтегазового концерна об изменении своей стратегии развития, подчеркнув приверженность Казахстана достижению углеродной нейтральности к 2060 году», — добавили в Акорде.

На встрече Брейяк также представил Токаеву нового вице-президента подразделения по каспийскому и южно-европейскому региону в Кристин Хейли.