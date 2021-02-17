Нур-Султан. 17 февраля. КазТАГ – Бухгалтера букмекерской конторы ОLIMPKZ экстрадировали в Казахстан из Черногории, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РК.

«Сегодня сотрудниками генеральной прокуратуры и агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана из Черногории экстрадирована гражданка Республики Казахстан Елена Антонцева. Антонцева подозревается в том, что работая бухгалтером в ТОО «Букмекерская контора «ОLIMPKZ», в составе организованной группы осуществляла незаконную деятельность в сфере игорного бизнеса, причинив государству ущерб в особо крупном размере», — говорится в распространенном в среду сообщении.

По заявлению надзорного органа, «после совершения преступления подозреваемая скрылась от органов уголовного преследования, в связи с чем, она объявлена в международный розыск».

«В настоящее время Антонцева Е. водворена в следственный изолятор города Алматы», — добавили в генпрокуратуре.

Напомним, 17 февраля прокуратура Алматы заявила о том, что у букмекерской конторы OLIMPKZ конфисковали четыре воздушных судна, три авто и Т3,6 млрд. Как заявили в надзорном органе, «в суде было доказано, что данное имущество участниками организованной преступной группы добыто преступным путем». Руководители ТОО объявлены в международный розыск.