Банки лгут о состоянии активов, кредитуют связанные лица и под липовые проекты — АРРФР РК

Нур-Султан. 18 февраля. КазТАГ – Недобросовестные банки практикуют мошеннические схемы: выдают кредиты под несуществующие бизнес-проекты или связанным лицам, вводят в заблуждение клиентов и надзор о состоянии активов, заявляет агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) РК.

«Недобросовестные банки в целях обхода закона используют различные мошеннические практики. Такие практики могут быть реализованы в результате кредитования под несуществующие бизнес-проекты, выдачу кредитов скрытым связанным лицам, умышленное введение в заблуждение своих клиентов и надзорных органов о фактическом состоянии активов. Иногда банки ведут высоко рисковую и необоснованную кредитную политику, что, конечно же, влечет для банка убытки», — говорится в информации, распространенной в четверг.

Согласно информации, помимо новых схем, недобросовестные практики банков и мошенников растут из-за неэффективности системы управления рисками, корпоративного управления и внутреннего контроля самих банков.

Нередки случаи, когда первые руководители и собственники банков искажают данные в финансовых документах, в отчетности компании, чтобы формально соблюдать нормативы и продолжать банковскую деятельность. Собственники и менеджмент через банки могут выводить деньги клиентов в теневой оборот, заключая фиктивные договоры займа, в том числе, не работающим компаниям, указывается в информации.

В последнее время на фоне роста операций банков, новых продуктов и услуг увеличилась частота мошеннических схем. Способы обмана усовершенствовались, недобросовестных практик со стороны злоумышленников и самих банков становится больше, отмечается в информации.

Также, уязвимость банков к банкротству и несостоятельности растет. Страдают потребители – физ- и юрлица, подрывается доверие к участникам финансовых услуг, растет угроза финансовой устойчивости банков. Поэтому регулятор стал проверять банки по системе риск-ориентированного надзора, оценивая сразу отчетность, стратегию, операции и механизмы, в целом, анализируя бизнес-модель, корпоративное управление, риск ликвидности и фондирования, риск достаточности капитала.