Создатели финпирамиды «L-Капитал» выдавали ЖК Mountain Park в Алматы за свое детище

Алматы. 18 февраля. КазТАГ – Создатели финансовой пирамиды «L-Капитал» выдавали жилой комплекс (ЖК) Mountain Park в Алматы за свое детище, сообщает пресс-служба ТОО «MountainDrive».

«В связи с тем, что в последнее время в социальных сетях распространяется информация, не соответствующая действительности, о якобы причастности проекта ЖК «MountainPark» к небезызвестной компании ТОО «L-CapitalFinance» и ее аффилированым лицам, компания-оператор проекта ТОО «MountainDrive» провела внутреннее расследование. По результатам проверки выяснилось, что один из учредителей миноритарного партнера без разрешения как самого партнера, так и остальных участников проекта, производил несанкционированную видеосъемку и вводил в заблуждение граждан, выдавая проект ЖК «MountainPark» за детище компании ТОО «L-CapitalFinance», — сообщил девелопер.

Несколько видеозаписей, по данным пресс-службы, до сих пор доступны на некоторых видео-хостингах.

«В ходе проверки после представления документов миноритарным партнером проекта Асылханом Адильбековым, чье участие представлено в лице ТОО «RealDevelopment.kz», так же выяснилось, что ТОО «L-CapitalCтрой», являющееся одним из учредителей его компании, не имеют аффилированности с компанией ТОО «L-CapitalFinance». Несмотря на это, наша компания потребовала немедленно вывести из состава учредителей данную компанию, так как ее директор и акционер скомпрометировал девелоперов проекта ЖК, как честных и ответственных бизнесменов, ведущих свой бизнес в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан», — добавили в компании.

Предприниматели со всей ответственностью заявляют, что придерживаются принципов нулевой терпимости по отношению к противозаконным действиям финансовых пирамид и к любым компаниям, действия которых расходятся с буквой закона.

«Для нас, как инвесторов и предпринимателей, юридическая чистота, репутация и забота о клиентах стоят на первом месте. Наша принципиальная позиция в том, что никто, даже косвенно имеющий отношение к финансовым пирамидам, не может являться частью того, что мы создаем для своих клиентов. Наш проект всегда реализовывался за счет собственных средств, мы никогда не привлекали займы или кредиты. В настоящее время мы абсолютно устойчивы финансово и ТОО «MountainDrive» является единственным оператором проекта ЖК «MountainPark». Все работы по возведению и реализации проекта, а также продажи квартир управляются нашей компанией», — сказал заместитель директора ТОО «MountainDrive» Дауд Местоев.

Как отмечается, строительство многоквартирного жилого комплекса продолжается в штатном режиме согласно графику работ и на данный момент завершено около 60% строительных работ.

«Мы исследовали юридическую сторону вопроса и убедились, что никаких притязаний на квартиры со стороны третьих лиц нет и априори быть не может. Мы приложим все усилия для успешного завершения проекта и выполнения в полном объеме всех принятых обязательств перед клиентами», — заверил Местоев.

В компании сообщили, что подадут заявление в правоохранительные на действия руководства ТОО «L-CapitalFinance» и ТОО «L-CapitalСтрой» по факту нанесения ущерба деловой репутации.