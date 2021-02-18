Поставить памятники Ахмету Байтурсынову и открыть вуз по Ахметоведению предлагает сенатор

Нур-Султан. 18 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Установить памятники Ахмету Байтурсынову в Нур-Султане, Кызылорде, Семее и Алматы, и открыть академию Ахметоведения предлагает депутат сената Алтынбек Нухулы.

«Предлагаем правительству для празднования 5 сентября 2022 года 150-летия Ахмета Байтурсынова в рамках ЮНЕСКО подготовить и направить письмо в соответствующие органы. Для раскрытия личности духовного лидера на улице столицы установить памятник Ахмету Байтурсынову в рамках национальной программы Рухани Жангыру. Такие же памятники предлагается установить в городах Кызылорда, Семей, Алматы, где он работал», — сказал Нухулы на заседании сената в четверг.

Кроме того, он предложил поручить акимату Костанайской области отремонтировать дорогу в село имени Ахмета Байтурсынова и построить мавзолей на могиле его отца.

«Поставить перед акиматом Костанайской области конкретную задачу по ремонту дороги до нынешнего села имени Ахмета Байтурсынова, а также по возведению мавзолея на могиле, где похоронен отец Байтурсынова, его брат и потомки этой династии, и произвести ремонт дома-музея. Предлагаем обновить документальные фильмы о выдающемся деятеле-алашординце и создать художественный фильм, при институте языкознания им.Ахмета Байтурсынова открыть академию Ахметоведения, и определить источник ее финансирования», — предложил сенатор.