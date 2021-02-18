«На место политизации – научный подход: в Казахстане изучат историю голода 30-х годов». «Новая волна эмиграции: обратно они уже не вернутся». «Байтерек», «Казагро», «Отбасы банк» и другие институты неразвития». «О традициях»

Сетевой Казахстан 18 февраля 2021г.

IA — CENTR . RU . «На место политизации – научный подход: в Казахстане изучат историю голода 30-х годов» — 16 февраля в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан председатель Сената Парламента РК Маулен АШИМБАЕВ заявил, что массовый голод (т.н. «Ашаршылық») является общей для стран бывшего СССР трагедией.

«Ашаршылық – трагедия, через которую прошел не только казахский народ, это страшное гуманитарное бедствие для всех стран бывшего Союза. По этой причине мы к проблеме «Ашаршылық» должны подходить, прежде всего, с научной точки зрения, не придавая вопросу политическую окраску», – заявил Маулен Ашимбаев.

За призыв «не политизировать» тему и непризнание голода 30-х годов геноцидом – второму лицу в государстве уже «прилетело» от национал-патриотов в сети. Ведь Маулен Ашимбаев публично развенчал миф о якобы намеренном геноциде казахской нации.

SPIK . KZ . «Мифологизация когда-нибудь закончится» — Дмитрий ВЕРХОТУРОВ – историк, специализирующийся на сталинском периоде. Отсюда его естественное желание разобраться в том, что именно происходило в 20-30-х годах прошлого века и какое явление в современной Украине и Казахстане пытаются трактовать как геноцид Москвы против республик. В январе этого года увидела свет книга Дмитрия Верхотурова «Казахский геноцид», которого не было». После ее выхода мы решили поговорить с Дмитрием о его произведении и не только…

QMONITOR . KZ . «Поуехавшие… Новая волна эмиграция: обратно они уже не вернутся» — Мы привыкли рассматривать эмиграцию как негативное явление и воспринимать болезненно любую статистику, касающуюся количества выбывших из страны. А если посмотреть на этот процесс с другой стороны: какую пользу могут принести экс-казахстанцы своей родине? Сколько из них готово вернуться обратно? И вообще, насколько комфортно им живется за рубежом? Об этом и многом другом мы беседуем с известным отечественным историком Нуртаем МУСТАФАЕВЫМ.

«Пандемия и рынок труда: компании пересматривают свои требования к сотрудникам» — Минувший год, можно сказать, перевернул рынок труда. Прошла волна сокращений рабочих мест, многим сократили заработную плату, некоторые стали искать подработку и переходить в другие ниши на рынке труда. Выстояли только те сферы занятости, которые действительно жизненно важны. Кроме того, по мнению экспертов, компании пересмотрели своё отношение к аренде офисов и свои требования к сотрудникам.

EXCLUSIVE . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – ««Байтерек», «Казагро», «Отбасы банк» и другие институты неразвития» — Текущая госполитика по финансированию несырьевой экономики является антирыночной по своей сути и привела к тому, что институты развития Казахстана перестали заниматься развитием финансового сектора и превратились в правительственные агентства по замещению рынка государством.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «О традициях» — Уже не первый год и даже не десятилетие в Казахстане обсуждается вопрос о возвращении к традициям. Причем набор этих самых традиций представляет собой достаточно сумбурную солянку из разных регионов и разных эпох.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Барс и дракон: новая конфигурация в Евразии» — Сотрудничество Казахстана с Китаем в деньгах и товарах, новые реалии и реинкарнация проекта Транстихоокеанского партнерства. Будучи географически азиатским государством, но на протяжении длительного времени фактически оторванным от этой части света, теперь Казахстан активно интегрируется с ее экономикой даже во время пандемии коронавируса. Его главным проводником в возвращении к «матери Азии» служит Китай, для которого Казахстан выступает в свою очередь в роли сухопутного «окна» в Европу и на Ближний Восток.

KZAIF . KZ . «Всегда в струю» — Журналисты Михаил ЧИРКОВ и Виктор ВЕРК – о том, как сделать казахстанский парламент действительно представительным и законодательным, а не просто «законопринимательным» органом власти. Почему ни один депутат, за исключением председателя палаты Нурлана НИГМАТУЛИНА, не демонстрирует членам правительства, кто в доме хозяин? Вот на днях мажилисмены сделали запрос об угрозе гибели реки Урал. Это же экологической катастрофой межгосударственного масштаба пахнет, надо в набат бить, теребить российских коллег! Организовывать слушания с участием премьера… А тут на запрос придет дежурный официальный ответ – тем дело и кончится. А строительство сафари-отеля на Бозжыре? В каком-то богом забытом селе близ Актау проводят «общественные слушания», но никого из депутатов нового парламента там нет.

TIME . KZ . Ережеп МАМБЕТКАЗИЕВ, президент Казахстанско-Американского свободного университета международного партнерства, академик НАН РК – «Кто, если не мы?!» — Как ректор с 37-летним стажем, министр в составе первого правительства независимого Казахстана, я серьезно обеспокоен сложившимся в последнее время откровенно негативным мнением общества о якобы низком качестве вузовского образования, агрессивной критикой. Искаженные факты в прессе, в интернете шокируют не только ректоров, студентов, педагогов, но и бесцеремонно подрывают авторитет всей вузовской системы, усиливают отток талантливой молодежи в зарубежные вузы.

«Потерять или приумножить» — Пенсионный бум набирает обороты. Застройщики вовсю призывают покупать новую недвижимость за счет сбережений на старость. Цены на рынке недвижимости рванули вверх (об этом подробнее в материале: «Кто раскочегарил цены на рынке жилья?»). На этом фоне некоторые эксперты советуют не спускать накопленную пенсию на квадратные метры, а отдать ее в управление инвестиционным компаниям, чтобы приумножить сбережения. Как будет происходить передача пенсионных накоплений управляющим компаниям и что им дозволено с ними делать? Попробуем разобраться вместе.

«Вернуть нельзя оставить» — Что делать с детьми, которые дистанционно учатся в зарубежных школах? Сейчас и МОН, и родители, отстаивающие право своих детей учиться там, где они считают нужным, ушли в подполье. Но это вовсе не значит, что одна из сторон сдала свои позиции. Думаю, каждая ждет, кто же первым начнет действовать.

365 INFO . KZ . «Поправки в закон об адвокатской деятельности нарушают Конституцию» — Собрать всех юристов страны в одну палату и обложить членскими взносами предлагают инициаторами нового закона. Многие юристы этим возмущены и считают это незаконным вмешательством в предпринимательскую деятельность. То есть — нарушением конституционного права.

CARAVAN . KZ . «В Казахстане наказание за брошенный окурок суровее, чем за избиение женщины» — За сломанные носы, отбитые мозги, почки домашние тираны часто отделываются… предупреждением. За 11 месяцев 2020 года зарегистрировано более 13 тысяч фактов умышленного причинения легкого (!) вреда здоровью в семейно-бытовой сфере (представьте, но названные травмы к нему тоже относятся!).

AZATTYQ . ORG . ««Хотят загнать в свои стойла». Правительство намерено серьезно ограничить права журналистов» — Проект правил аккредитации, разработанный правительством, требует от журналистов выполнения требований модератора, соблюдения темы пресс-конференции. По словам правозащитников, подобная практика еще больше ограничивает права журналистов и свободу прессы.

NOVGAZ.COM . Амиржан КОСАНОВ – «Слово о поэте – песняре» — Ушел из жизни Шомишбай САРИЕВ, известный поэт, переводчик, ученый, сценарист. Мне одновременно и легко, и тяжело писать про него. Легко, потому что он личность чрезвычайно известная и популярная в стране. Практически нет казаха, который бы не знал или не пел песни, написанные на его слова. В то же время мне нелегко писать о нем. Я никогда не афишировал, что он мой родной дядя, младший брат моей матери… Его песни исполняли Роза РЫМБАЕВА, Нурлан ОНЕРБАЕВ, Нагима ЕСКАЛИЕВА, Макпал ЖУНУСОВА, Багдат САМЕДИНОВА. Все помнят, как его песню «Боз жорға» хитом на постсоветской сцене сделала группа «На-на». Космических высот достигла песня на его стихи «Карағым-ай» в исполнении мировой звезды Димаша.

LITER . KZ . «Поставим на ноги: реально ли в Казахстане помочь ребенку с ДЦП» — В Казахстане живут порядка 19 тысяч детей с диагнозом ДЦП. Каждому из них нужна поддержка, в том числе финансовая. Liter.kz разобрался, достаточно ли государство поддерживает особенных детей.

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