Производителей урана в Казахстане обяжут вносить вклад в соцэконом развитие региона

Нур-Султан. 18 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Производителей урана в Казахстане обяжут вносить вклад в социально-экономическое развитие региона, сообщила депутат сената Ирина Унжакова.

«В статью 173, регулирующую условия продления периода добычи урана, вносятся нормы о том, что если по итогам доизучения и оценки ресурсов, прирост запаса месторождения составит 30% и более от первоначального объема, то в положения контракта недропользователя должны быть включены обязательства по реализации в регионе социально-экономического проекта», — сказала Унжакова в четверг, представляя проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по вопросам добычи урана».

Она напомнила, что с 1 января 2019 гола Налоговым кодексом отменена оплата бонуса коммерческого обнаружения в размере 1%.

«В настоящее время при приросте запасов недропользователь не производит выплаты, которые ранее использовались на социальные нужды региона. Поэтому мы считаем справедливым введение социальных обязательств при обнаружении существенного прироста запасов месторождения», — добавила сенатор.

По ее словам, законопроектом предлагается обязать недропользователей ликвидировать последствия добычи урана.

«Предлагается дополнить его проектом ликвидации последствий добычи урана, который должен содержать мероприятия по ликвидации всех технологических объектов. Хочу отметить, что такая практика существует, но в проекте закона ей придается обязательный правовой статус, в связи с тем, что это напрямую связано с обеспечением радиационной безопасности и для населения, и для окружающей среды», — сказала Унжакова.