Производителей урана в Казахстане обяжут вносить вклад в соцэконом развитие региона

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Нур-Султан. 18 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Производителей урана в Казахстане обяжут вносить вклад в социально-экономическое развитие региона, сообщила депутат сената Ирина Унжакова.

«В статью 173, регулирующую условия продления периода добычи урана, вносятся нормы о том, что если по итогам доизучения и оценки ресурсов, прирост запаса месторождения составит 30% и более от первоначального объема, то в положения контракта недропользователя должны быть включены обязательства по реализации в регионе социально-экономического проекта», — сказала Унжакова в четверг, представляя проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по вопросам добычи урана».

Она напомнила, что с 1 января 2019 гола Налоговым кодексом отменена оплата бонуса коммерческого обнаружения в размере 1%.

«В настоящее время при приросте запасов недропользователь не производит выплаты, которые ранее использовались на социальные нужды региона. Поэтому мы считаем справедливым введение социальных обязательств при обнаружении существенного прироста запасов месторождения», — добавила сенатор.

По ее словам, законопроектом предлагается обязать недропользователей ликвидировать последствия добычи урана.

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«Предлагается дополнить его проектом ликвидации последствий добычи урана, который должен содержать мероприятия по ликвидации всех технологических объектов. Хочу отметить, что такая практика существует, но в проекте закона ей придается обязательный правовой статус, в связи с тем, что это напрямую связано с обеспечением радиационной безопасности и для населения, и для окружающей среды», — сказала Унжакова.

 

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