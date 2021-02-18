Вовлекать население Казахстана в активное обсуждение законопроектов предлагают в сенате

Нур-Султан. 18 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Предлагается вовлекать население Казахстана в активное обсуждение законопроектов, сообщил депутат сената Владимир Волков.

«Правительством разработан и мажилисом одобрен проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования нормотворчества», целью которого является совершенствование отдельных процедур действующего механизма разработки, обсуждения и принятия нормативных правовых актов. Одной из главных задач законопроекта является также вовлечение населения в активное общественное обсуждение проектов законов», — сказал Волков, представляя законопроект на заседании сената в четверг.

Он отметил, что законопроектом предполагается внедрить такой инструмент как Консультативный документ, который будет обеспечивать полноценный анализ имеющихся проблем и вовлечение общественности в их обсуждение.

По его словам, предлагается также улучшить процедуры оценки законопроектов и действующих законов.

«Для этого орган-разработчик будет определять конкретные индикаторы, которые он намерен достичь после внедрения предлагаемых законодательных изменений и позже отчитываться по ним», — отметил парламентарий.

Также сенатор сообщил, что законопроектом предлагается пересмотреть порядок проведения научной правовой экспертизы и установить на законодательном уровне практику «переходного периода» в отношении норм, накладывающих дополнительные обязанности на граждан и бизнес.

«Не секрет, что ненадлежащая разъяснительная работа и неготовность общества к предстоящим изменениям в рамках принятых законов приводят к ситуации, когда нормы новых законов могут восприниматься неправильно. В этой связи предлагается, чтобы государственные органы устанавливали сроки введения в действие нового регулирования с учетом готовности бизнеса и граждан», — сказал Волков.