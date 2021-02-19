Нур-Султан. 19 февраля. КазТАГ — На большей части Казахстана в пятницу ожидаются дождь и снег, на севере и юге сильные, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с прохождением Южно-Каспийского циклона, сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере и юге сильные. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью осадки (дождь с переходом в снег), днем небольшой снег. Туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, северный 9-14, временами порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем и ночью -8-10.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем +16+18, ночью -2-4.

В Шымкенте переменная облачность, днем дождь, во второй половине дня сильный. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. Температура днем +16+18, ночью -8-10.

В Восточно-Казахстанской области снег с дождем, гололед, туман, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем +2+7, ночью -2+3.

В Актюбинской области без осадков, туман. Днем -13-18, ночью -23-28.

В Атырауской области без осадков, туман. Днем -5-10, ночью -17-22.

В Жамбылской области днем дождь, ночью без осадков, туман, усиление ветра 15-20, порывы 23-28, местами 30 метров в секунду. Днем +15+20, ночью +7+12.

В Северо-Казахстанской области снег, местами метель, усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. Днем -15-20, ночью -20-25.

В Туркестанской области дождь, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28, местами 30 метров в секунду. Днем +16+21, ночью +5+10.

В Кызылординской области дождь со снегом, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем и ночью -1-6.

В Западно-Казахстанской области небольшой снег, туман. Днем -11-16, ночью -22-27.

В Костанайской области снег, низовая метель, местами туман, ветер 15-20, местами 25, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем -13-18, ночью -17-22.

В Карагандинской области дождь и снег, гололед, туман, низовая метель, ветер 15-20 метртов в секунду. Днем и ночью 0-5 (на юге -10-15).

В Алматинской области без осадков. Днем +14+19, ночью +2+7.

В Мангистауской области без осадков, туман. Днем -2-7, ночью -8-13.

В Павлодарской области снег с дождем, туман, гололед, местами ожидается метель, на большей части ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. Днем -2+3, ночью -5-10.

«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидается ослабление ледовых явлений, возможны подъемы уровней воды», — предупредили синоптики.