Подозреваемый в обмане десятков граждан Кыргызстана член ОПГ задержан в Алматы

Алматы. 19 февраля. КазТАГ – Подозреваемый в обмане десятков граждан Кыргызстана член организованной преступной группы (ОПГ) задержан в Алматы, сообщает министерство внутренних дел КР.

«Правоохранительными органами проведено задержание лица, скрывавшегося за рубежом, находящегося в розыске за мошенничество, который своими действиями доставил гражданам массу хлопот и неудобств, обманом завладел имуществом в значительном размере. Задержанный подозревается в совершении серии мошеннических действий», — сообщили в МВД Кыргызстана в пятницу.

По данным кыргызских правоохранителей, мужчина подозревается в многочисленных аферах с автомобилями и другим имуществом.

«Подозреваемый в мошенничестве гражданин Б.М. 1986 года рождения, уроженец города Бишкек был объявлен в розыск. Розыскное дело заведено Ленинским УВД города Бишкек. По данным службы криминальной милиции, он состоит на оперативном учете МВД КР как член ОПГ. После совершения целого ряда противоправных деяний вышеуказанный гражданин предпочел скрыться за границей, где жил и чувствовал себя вполне вольготно. Надеялся, что правоохранительные органы его не достанут. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий в конце января 2021 года гражданин Б.М. (…) задержан в городе Алматы Республики Казахстан», — сказано в сообщении.

Как отмечается, операция по задержанию проведена оперативниками управления криминальной полиции ДП Алматы совместно с сотрудниками УБОП СКМ МВД Кыргызстана.

«Задержанный гражданин Б.М. был водворен в ИВС ДП города Алматы, в настоящее время решается вопрос его дальнейшей экстрадиции на территорию Кыргызской Республики», — добавили кыргызские правоохранители.