Нур-Султан. 19 февраля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на субботу в пяти областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 20 февраля в Северо-Казахстанской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 20 февраля ожидается низовая метель», — говорится в распространенном в пятницу штормовом предупреждении.

В Костанайской области в субботу местами ожидаются низовая метель, туман. Ветер юго-западный днем местами 15-20 метров в секунду.

«20 февраля в Кызылординской области местами ожидается туман. В Кызылорде 20 февраля ожидается туман», — добавили в «Казгидромете».

В Актюбинской областив субботу местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, днем местами порывы 18 метров в секунду. В Актобе днем 20 февраля ожидается низовая метель, ветер юго-западный, западный, порывы 15 метров в секунду.

«20 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман», — предупредили синоптики.