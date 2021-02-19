Карантин и ограничительные меры в Шымкенте продлили до 8 марта

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Шымкент. 19 февраля. КазТАГ – Карантин и ограничительные меры в Шымкенте продлили до 8 марта, передает корреспондент агентства.

«Продлить карантин и ограничительные меры на территории города Шымкент с 00.00 22 февраля 2021 года до 00.00 8 марта 2021 года», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Шымкента в пятницу.

Жителям и гостям города запрещено проводить мероприятия, связанные с массовым скоплением людей, соблюдать предусмотренные в условиях борьбы с коронавирусом санитарно-гигиенические нормы.

 

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