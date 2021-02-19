Т2 млрд выделено в Казахстане на борьбу с саранчой на приграничных территориях с Россией

Нур-Султан. 19 февраля. КазТАГ – Министерства сельского хозяйства Казахстана и РФ провели совещание по вопросам борьбы с саранчовыми вредителями на приграничных территориях, сообщает пресс-служба МСХ РК.

«Ежегодное совещание специалистов ведомств двух стран в текущем году прошло в режиме видеоконференцсвязи. Стороны обменялись информацией планируемых мероприятиях по борьбе с сельскохозяйственными вредителями и болезнями, а также обсудили дальнейшее сотрудничество в данном направлении», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, председатель комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК Алмабек Марс проинформировал российских коллег о том, что в 2020 году в Казахстане обработки против стадных саранчовых проведены на 515 тыс. га, а в текущем году распространение вредителей ожидается на 640 тыс. га.

«Из республиканского бюджета на борьбу с саранчой выделено Т2 млрд. Этих средств достаточно, чтобы закупить пестициды и услуги по химическим обработкам на всю прогнозируемую площадь», — пишет пресс-служба.

Сообщается, что КГИ в АПК завершает подготовительные мероприятия для своевременного начала работ по выявлению очагов распространения вредителей и проведению химобработок.

«Стоит отметить, что в 2021 году в Российской Федерации прогнозируется проведение защитных обработок против саранчовых вредителей почти на 590 тыс. га. По итогам онлайн-совещания подписан план совместных мероприятий по недопущению распространения саранчовых вредителей на приграничных территориях Российской Федерации и Республики Казахстан на 2021 год», — резюмируется в сообщении.