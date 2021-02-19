Подвиг акима

Как Бахытжан Сагинтаев дал продохнуть алматинцам

«Нам нужен успех!» — сказал еще в январе президент Токаев главному по реформам Келимбетову. И успех был обещан. К 2025 году. Успех не то, чтобы полный, но, как говорится, по магистральным направлениям. То, как именно он будет достигнут, расписано в Стратегии развития, переименованной в Национальный план – как раз до 2025 года. Короче, власть привычно кормит нас обещаниями лучшей жизни завтра, потому как не родился еще политик (кроме, разумеется, одного), готовый сказать: «Сограждане, вы уже сейчас живете хорошо, как никогда. А будете жить еще лучше».

Вернее, так казалось, что не родился – ровно до отчетной встречи с населением акима Алматы Бахытжана Сагинтаева. К радости испорченных экологическим вопросом алмаатинцев градоначальник заявил, что «проблема с модернизацией и переводом на природный газ ТЭЦ-2 решена». То есть, Бахытжану Абдировичу, в отличие от Касым-Жомарта Кемелевича, успех пока не нужен – он его уже поимел. Ибо давно живущие в южной столице не дадут соврать: алмаатинцы не вчера привыкли видеть то, чем они дышат. А потому любого, кто сможет сделать вдыхаемое невидимым, готовы носить на руках.

Отклики благодарных горожан до краев заполнили соцсети. «Ну всё, друзья мои. Хороших новостей подвезли наконец то… Аким Алматы Сагинтаев отчитался сегодня, что проблема с переводом ТЭЦ-2 на газ оказывается уже была решена. И газификация частного сектора тоже уже завершается. Все проблемы решены, расходимся. Противогазы не забывайте надевать только». – написал в Facebook известный в мегаполисе экоактивист Павел Александров. Комментируя его пост, фейсбукеры не жалели яду. Самыми безобидными были комменты типа: «Мы с ним, (с акимом) наверное, в разных городах живем».

Между тем, Бахытжан Абдирович не погрешил против истины: если глядеть с его, чиновной колокольни, то проблема действительно решена: «Самрук-Энерго подготовил ТЭО, и теперь осталась самая малость – начать и кончить модернизацию семи котлов станции с переводом их на газ. Специалисты называют свои сроки завершения работ – 2029-30 год. Но акиматовские настаивают на магической цифре 2025. Именно с этого года алмаатинцы получат шанс вдохнуть полной грудью. Но аким-то человек подневольный – у него нет никаких гарантий сохраниться в своем кресле на целую пятилетку. Потому и успех, как справедливо заметил его начальник, нужен прямо сейчас…

Вот так наша власть и «решает» проблемы: главное прокукарекать, а там хоть не рассветай!

Между тем, по справедливому замечанию министра экологии Магзума Мирзагалиева, перевод самой большой и технологически «навороченной» ТЭЦ страны с угольного рациона на газовый – процесс долгий и недешевый: реконструкция обойдется примерно в полтриллиона тенге.

И главное – никто при этом не гарантирует алмаатинцам … чистого воздуха. По расчетам специалистов, ТЭЦ отправляет в атмосферу только 30 процентов гадости, которую мы здесь по привычке называем «свежим воздухом». Остальные 70 – автомобили, частный сектор. Топящий свои дома всем, что подвернется под руку. Это я к тому, чтобы не кляли на чем свет стоит градоначальника, когда злосчастная станция перейдет, наконец, с угля на газ, цифры в наших коммунальных платежках изрядно подрастут, а дышать так и не станет легче. С него-то какой спрос? Он свое дело сделал — решил проблему именно модернизации ТЭЦ, а вовсе не чистого воздуха в городе!

А задышать полной грудью в нашем любимом городе останется несбыточной мечтой до тех пор, пока у его рулевых не появится генплан развития Алматы, которого у нас нет вот уже больше 16 лет. Потому любой из многочисленной армии алматинских девелоперов строил, строит и будет строить что попало и где захочет – наперекор здравому смыслу, розе ветров и инсоляции, И уж точно – вопреки высочайшему поручению прекратить точечную застройку, которое свеженазначенный Сагинтаев получил от свежеизбранного Токаева еще в позапрошлом году. Получить-то получил, да ни на йоту не выполнил: по его же собственному признанию, акимат не может ничего сделать с теми, кто давно (многие еще в «Викторианскую эпоху» мэра Храпунова) приобрел участки и, дождавшись строительного бума, уже возводит там очередную «вставную челюсть». Одна такая, к слову, полным ходом лепится буквально под моим окном. Хотя еще на стадии рытья котлована к нам во двор приезжал аким Сагинтаев, обещал разобраться и остановить стройку. А сегодня он же в ходе отчетной встречи объясняет, почему вынужден. застраивать каждый пятачок: у него, мол, 30 тысяч семей в квартирной очереди.

Надо полагать, в 2019-ом их было, как минимум, не меньше. Но это не мешало г-ну Сагинтаеву согласно кивать в такт президентским возмущениям точечной застройкой его родного города: мол, все эти новоделы облик центра уродуют и воздушные потоки перекрывают. Им обоим тогда нужен был успех – только каждому свой: Токаев очень хотел понравиться алмаатинцам, заручившись на будущее их голосами в свою поддержку, а Сагинтаев – не обидеть традиционно влиятельное в городе строительное лобби.

И вот теперь аким Алматы клятвенно обещает горожанам запретить многоэтажную застройку в историческом центре города, выкупить у частников земли для благоустройства дворов, заставить их сохранить первозданный облик старых кварталов. Завтра, когда ему в очередной раз понадобится успех, он с тем же пафосом провозгласит на отчетной встрече: проблема сохранения «неповторимого облика» любимого города решена! А к этому времени один очень непростой застройщик завершит возведение очередного «небоскреба», что уже сейчас полным ходом идет в непосредственной близости от здания мэрии…

Примерно так будет и с переводом ТЭЦ-2 на газ. Сначала выяснится, что из-за мировой уникальности этой станции (ее котлы установлены под землей на рекордной глубине 12 метров) на их модернизацию уйдет не расчетная, а в разы большая сумма. Потом окажется, что первоначально утвержденные объемы газа для «экологически чистой» станции недостаточны и нехватку придется спешно восполнять (если кто не знает, напомню: казахстанского голубого топлива в крупнейшем мегаполисе страны нет, потребности города покрывает узбекский и частично — поступающий по трубе из Западного Казахстана туркменский газ).

И вся эта «эквилибристика с логистикой» отразится на ком? Нет, не на нашем «Самрук-Энерго», которому избранный вариант переделки станции выгоден, как самый дешевый. И не на российских поставщиках оборудования – они только порадуются жирному и сравнительно несложному контракту. «Решенная» акимом проблема влетит в копеечку потребителям: сегодня ТЭЦ-2 обогревает две трети жилищ города и сотни предприятий.

Вот нам и придется завтра платить за «подвиг акима». И продолжать все так же отчетливо видеть то, чем дышим…

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