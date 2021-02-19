В Японии обнаружили новый штамм коронавируса

Алматы. 19 февраля. КазТАГ – Новый штамм коронавируса обнаружили в Японии, сообщают мировые СМИ.

«Япония подтвердила обнаружение нового штамма COVID-19. Очаг инфекции возник в токийском иммиграционном центре в то время, когда страна пытается справиться с третьей волной пандемии. Новый штамм был обнаружен в 91 случае в районе Канто на востоке Японии и в двух случаях в аэропортах», — сообщил журналистам в пятницу генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

При этом отмечается, что новый штамм может оказаться более устойчивым к существующим вакцинам.

«Он может быть более заразным, чем обычные штаммы, и если он продолжит распространяться внутри страны, это может привести к быстрому росту заболеваемости», — сказал Като.

По данным Национального института инфекционных заболеваний, новый штамм, по-видимому, возник за границей, но отличается от других штаммов, которые время от времени обнаруживали в Японии.