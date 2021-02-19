Макс Бокаев получил предупреждение за дачу интервью

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Атырау. 19 февраля. КазТАГ – Известный казахстанский активист Макс Бокаев получил предупреждение от департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) Атырауской области за дачу интервью после выхода на свободу, сообщил друг и соратник Бокаева – политактивист Талгат Аян.

«Домой пришел сотрудник (ДУИС – КазТАГ), сказал, что делают предупреждение, так как в разъяснении приговора о запрете на общественную деятельность написано, что запрещается давать интервью. Когда к Максу пришли домой, потребовали объяснительную – Макс сказал, что он объяснительную не будет писать: «Если хотите, запишите меня на видео», и они его прямо на телефон записали. Макс сказал им, что он будет давать интервью, это его право, запрет судебный незаконен, и пусть делают, что хотят или могут, пусть свою работу делают, а он будет в любом случае делать свою», — сказал Аян редакции МИА КазТАГ в пятницу.

Он уточнил, что суд, хоть и запретил Бокаеву заниматься общественной деятельностью, конкретно не разъяснил, в чем заключается этот запрет.

«За несколько дней до выхода Макса на свободу ДУИС в лице начальника атырауской колонии, где сидел Макс, написал ходатайство судье, которая вынесла приговор, о том, что просит разъяснить приговор в части запрета на занятие общественной деятельностью в течение трех лет: в чем конкретно состоит запрет? И суд в тот же день вынес постановление и «разъяснил» – там семь или 10 пунктов: не давать интервью, не заходить в социальные сети и тому подобное», — уточнил соратник Бокаева.

Как отметил активист, у Бокаева «сейчас двойной запрет».

«Первый – это по приговору суда, где запрет на общественную деятельность сроком на три года, когда за несколько дней до выхода Макса приговор уточнили и разъяснили постановлением суда той же судьи Даулешевой, которая судила нас. И плюс к нему второй запрет – это администрация колонии при выходе Макса на свободу ходатайствовала перед судом, чтобы при выходе установить административный надзор и суд назначил три года административного надзора. Это как УДО (условно-досрочное освобождение – КазТАГ), за его нарушение до одного года лишения свободы. И вот буквально вчера суд удовлетворил представление атырауской местной полиции о том, какой конкретно надзор назначается Максу», — сказал Аян.

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Трехлетний запрет на общественную деятельность, как уточнил активист, стартовал со дня выхода Бокаева на свободу.

Отметим, что согласно статье 20 Конституции Казахстана, свобода слова и творчества гарантируются, а цензура запрещается, и действия как суда, так и правоохранителей можно посчитать прямым нарушением Основного закона страны. В связи с этим редакция МИА КазТАГ обратилась в пресс-службу комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) за комментарием по поводу действий комитета в ситуации с Бокаевым. На момент подготовки данного материала запрос редакции в пресс-службу КУИС доставлен и прочитан, однако ответ не предоставлен.

Макс Бокаев – гражданский активист, который вместе с другим общественником – Талгатом Аяном 28 ноября 2016 года был приговорен  пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 250 МРП по части 2 статьи 174 (возбуждение социальной розни), части 4 статьи 274 (распространение заведомо ложной информации) и статье 400 (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, пикетов, уличных шествий и демонстраций) УК РК. При этом, власти ранее уверяли, что Бокаев и Аян не будут привлечены к уголовной ответственности за участие в земельных митингах.

14 марта 2019 года стало известно, что Европарламент принял резолюцию с призывом к властям Казахстана прекратить все формы политических репрессий в стране. Европарламент также призвал немедленно освободить «всех активистов и политических заключенных, в настоящее время находящихся за решеткой», называя в числе политзаключенных и Макса Бокаева.

29 июля 2019 года стало известно, что Талгат Аян досрочно вышел на свободу.

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20 мая 2020 года Бокаев, отбывая наказание в Актобе, предупредил о возможной провокации со стороны сотрудников исправительного учреждения – аудиозапись разговора с ним опубликовал журналист и политик Жанболат Мамай.

1 июля сообщалось, что 12 сенаторов США обратились с письмом к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой освободить активистов Макса Бокаева и Асета Абишева. В размещенном на официальном сайте сената США письме говорилось, что «никто не должен подвергаться тюремному заключению за осуществление своих прав на свободу собраний и свободу слова, и мы настоятельно призываем вас освободить без предварительных условий ваших граждан, находящихся в настоящее время под стражей за эти законные действия».

6 января 2020 года стало известно, что Бокаев может выйти на свободу под адмнадзор в начале февраля. 22 января суд установил адмнадзор над Бокаевым сроком на три года. 4 февраля активист вышел на свободу.

Как стало известно 19 февраля, Бокаеву запретили выезжать без разрешения из Атырау и публично обсуждать важные вопросы. Полиция просила суд наложить семь ограничений в рамках установленного над известным активистом адмнадзора, суд согласился наложить четыре.

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