Нур-Султан. 20 февраля. КазТАГ – Более 32 тыс. срочников готовятся призвать в вооруженные силы Казахстана в 2021 году, передает корреспондент агентства.

«Акимам областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента в установленном законодательством порядке организовать: 1) работу призывных комиссий и обеспечить проведение призыва в марте-июле и сентябре-декабре 2021 года граждан мужского пола в количестве 32 170 человек в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва; 2) медицинское обеспечение призывных пунктов в соответствии с законодательством Республики Казахстан», — говорится в постановлении правительства.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об увольнении солдат срочной службы в запас и очередном призыве 8 февраля.