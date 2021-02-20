Нур-Султан. 20 февраля. КазТАГ – Названы даты продажи муки и нефтепродуктов через товарные биржи Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Реализация муки через товарные биржи вводится в действие с 1 июля 2021 года, нефтепродуктов – с 1 марта 2021 года», — сообщил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса.

Он уточнил, что 28 декабря 2020 года ведомством был подписан приказ «О внесении изменения в приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года №142 «Об утверждении перечня биржевых товаров».

«Приказом предусмотрено дополнение перечня биржевых товаров нефтепродуктами (бензин, дизельное топливо, битум, авиационный керосин), мукой и снижение минимального размера пшеницы с 600 тонн до 300 тонн», — уточнил министр.

Касательно снижения минимального размера партий пшеницы до 300 тонн и внесения муки в перечень биржевых товаров с минимальным размером партий в размере 60 тонн, по словам главы МТИ, поступили позиции ОЮЛ «Зерновой Союз Казахстана», ОЮЛ «Союз зернопереработчиков Казахстана» о последствиях введения данных мер, «которые приведут к ухудшению экономического положения мукомольных предприятий и усугубят ситуацию, вызвав очередную волну непонимания бизнеса».

«ОЮЛ «Зерновой Союз Казахстана» обратилось в адрес министерства относительно отмены приказа, в части исключения из перечня биржевых товаров муки пшеничной первого сорта. С учетом позиций вышеуказанных ассоциаций проведен ряд рабочих совещаний с участием МСХ, АЗРК, НПП «Атамекен», а также участников рынка зерна и муки на предмет выработки единого решения и реализации мер, позволяющих максимально вовлечь заинтересовать отечественных производителей в биржевую деятельность для обеспечения равного доступа всех участников экономической деятельности и формирования прозрачных и рыночных цен на товарных биржах», — добавил глава ведомства.

Необходимостью включения муки в перечень биржевых товаров, по его словам, «явились такие факторы как непрозрачность ценообразования, наличие условий, ограничивающих конкуренцию, отсутствие достоверной информации о состоянии рынка муки – начиная от объемов производства, до реальных объемов продаж, включая объемы продаж на внутреннем рынке и объемы экспорта».

«Отсутствие должного контроля может сказаться на продовольственной безопасности страны. Необходимо помнить, что в развитых странах цены формируются исходя из биржевых котировок», — считает Султанов.