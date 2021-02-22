Алматы. 22 февраля. КазТАГ – На месте трамвайного депо в Алматы на бюджетные Т2,5 млрд строят развлекательный парк, сообщает государственное СМИ.

«В Алматы на месте бывшего трамвайного депо возобновилось строительство Depo Evolution Park. Это тематический парк общественного досуга, направленный на досуг креативной молодежи. В рамках разработанной концепции планируется организация многофункционального открытого пространства, это арт-мастерские и лаборатории, производственные мастерские, учебные классы, шоурумы, ремесленные студии, кино-лекционный зал, художественные студии, детский центр, коворкинг, библиотека, читальный зал и многое другое для создания креативной индустрии для жителей города», — говорится в сообщении в понедельник.

Кроме того, по данным госСМИ, «будет обеспечена необходимая инфраструктура, а именно экстрим-парк, парк искусств, воркаут и спортивные площадки, танцевальные площадки, амфитеатр и молодежный лофт-центр».

«Данный проект был выбран на заседании общественного совета города Алматы за счет более устойчивой финансовой модели реализации. Аналогичные проекты существуют в Нью-Йорке (парк «Хай-Лайн»), Париже (набережная левого берега Сены), Москве (дизайн-завод Флакон) и других городах.

В управлении комфортной городской среды Алматы уверяют, что «строительство жилья, бизнес объектов (гостиницы, рестораны и так далее) не предусматривается».

«Ранее реализация проекта прорабатывалась совместно с инвесторами в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). В целях сохранения концепции центра и с учетом мнения общественности принято решение о продолжении реализации проекта за счет бюджетных средств, в рамках ранее разработанной проектно-сметной документации. Строительство Depo Evolution Park планируют завершить в конце 2021 года. Отвечает за него АО «НСК Астана Курылыс». Стоимость проекта – Т2,5 млрд», — сказано в сообщении.

Напомним, трамвайное депо Алматы, открытое в 1941 году, было закрыто в октябре 2015 года. Местные власти объяснили свое решение большим износом трамвайной инфраструктуры города.